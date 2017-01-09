Недовольные новогодними телешоу россияне подписывают петицию с просьбой улучшить праздничный эфир.

Многие зрители российских телеканалов отмечают, что новогодние шоу в последние годы почти не отличаются друг от друга - все те же участники, все те же старые хиты. Не выдержал даже композитор и продюсер Максим Фадеев, опубликовавший в соцсетях заметку с критикой в адрес руководства телеканалов, где назвал сценарии шоу бездарными, картинку лубочной, а сами шоу - сельским утренником по заявкам из 80-х.

"Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах, - написал Фадеев в Instagram. - Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос! Мне интересно, сколько просуществует ещё в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"? Останови это, спаси нас! Аминь! Короче! Не преследовал никаких целей, просто, правда... просто наболело!"

В то же время один из жителей России разместил в Сети петицию с просьбой пересмотреть содержание новогодних программ. За неделю петицию подписали более 48 тысяч человек.