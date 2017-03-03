В попытке вернуть показатели руководство шоу вводит новые правила и ограничения для участников. Например, в марте им запретили пользоваться мобильными телефонами на съемочной площадке. По мнению руководства, важный контент утекает с "телестройки" в социальные сети, лишая зрителя мотивации смотреть передачу по телевизору.

Кроме того, как сообщает издание, приглашенные в шоу "старички" из предыдущих сезонов жалуются, что продюсер шоу Алексей Михайловский ограничил их в получении доходов от рекламы в соцсетях - теперь они будут получать только 20% от суммы. Однако запрет на использование мобильных устройств резко сократил их аудитории и, соответственно, рекламные поступления.

Сам же Михайловский в разговоре с таблоидом пояснил, что решение о запрете телефонов продиктовано тем, что участники тратят на гаджеты слишком много времени, что противоречит формату проекта.

"Мы действительно приняли решение ограничить пребывание участников в Интернете и социальных сетях. Это связано с тем, что соцсети, реклама в них и прочее общение занимало у участников слишком много времени. Участники вели переписки за периметром, что отвлекало их от событий на проекте. Кроме того, участники выкладывали посты с информацией, которая не всегда была подтверждена и достоверна. Всё-таки "Дом-2" — это реалити-шоу в эфире ТНТ, а не офлайн-проект в Интернете, поэтому нам кажется, что всё самое интересное всё же должно быть в эфире или на официальном сайте "Дома-2". За эту информацию мы несём ответственность", — цитирует продюсера Life.