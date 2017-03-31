Россиянка Александра Гусева, получившая роль в американском сериале "Игра престолов", раскрыла подробности о своем персонаже. Девушка сыграет мифического злодея. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

"Мой персонаж — это мифическое существо, отрицательный герой, наделенный магическими способностями. Не знаю, долго ли он проживет, но как известно мне, там будет любовная линия", — отметила Гусева. Она добавила, что злодейку будут звать Оливией.

Артистка отметила, что не является поклонницей "Игры престолов" и считает сериал скучным. По ее словам, ей будут платить по тысяче евро за рабочий день. Она появится в восьмом, заключительном сезоне фэнтезийной саги.

Гусева — 23-летняя уроженка Самары. Она снимается в шоу "Леди Саша", где пародирует американскую певицу Леди Гагу. Ранее девушка опровергала слухи о том, что она транссексуал, сделавший операцию по смене пола в 17 лет.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию "Эмми". Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре.