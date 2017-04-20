Хотя в сути фильма нет ничего нового, "Чужой", как и сама тварь, – оригинальный хоррор. Ничего подобного до или после не было. Почти 40 лет спустя Чужой остается одним из самых знаковых и запоминающихся монстров в истории кинематографа. До сих пор я испытываю к этой классике самую острую любовь.

Выпущенный через два года после звездной эпопеи "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977), фильм Ридли Скотта рушит любые надежды на благостную жизнь в космосе. Режиссер ставит крест на красотах и чудесах космических путешествий. Далекие планеты оказываются инфернальными, пустынными и враждебными к человеку. Величественные космические суда превращаются в замкнутые клетки. И дополняет жутчайшую атмосферу инопланетный демон, который рождается через смерть. Этот фильм, словно предупреждение из прошлого в будущее: "Не отправляйтесь в космос!"

С тех пор к культовой ленте Ридли Скотта добавились три сиквела ("Чужие" (1986), "Чужой 3" (1992) и "Чужой 4: Воскрешение" (1997)) и два бестолковых кроссовера ("Чужой против Хищника" (2004) и "Чужие против Хищника: Реквием" (2007)), а также одна история происхождения ("Прометей" (2012)). Между прочим, грядет продолжение и культового боевика "Хищник" (1987). Годзилла и Кинг Конг тоже возвращаются на большие экраны. Однако тут важно заметить, что нет ничего страшнее в жанре космического хоррора, чем "Чужой" Ридли Скотта с его безжалостностью к человечеству и исследованием духовности и нигилизма. Итак, предлагаю копнуть чуть глубже и снова извлечь ценный урок: "В космосе твой крик никто не услышит".