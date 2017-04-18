Фильму "Матильда" Алексея Учителя еще полгода ждать проката, а количество скандалов, которым он оброс, поражает воображение: им возмутились как православные активисты, так и дирекция канцелярии "Российского императорского дома".

Но активнее всех, пожалуй, против фильма о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выступила депутат Госдумы от аннексированного Крыма, бывший прокурор Наталья Поклонская.

Она полагает, что канонизированный император Николай II подвергся в киноленте оскорблениям, и поэтому привлекла группу специалистов для проведения экспертизы на предмет того, оскорбляет ли фильм чувства православного сообщества.

Привлеченные Поклонской эксперты - доктор психологических наук, сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виктор Слободчиков, доктор юридических наук, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при главном управлении министерства юстиции России по Москве Игорь Понкин, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Всеволод Троицкий и профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Александр Евдокимов.

Часть перечисленных специалистов ранее проводила экспертизу по делу Pussy Riot, часть аттестовала спектакль Тимофея Кулябина "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета на предмет оскорбления чувств верующих. В обоих случаях эксперты нашли оскорбительное содержание.

Текст документа на 39 страницах доступен онлайн. Если вкратце, эксперты ответили на вопрос об оскорблении утвердительно.

Русская служба Би-би-си приводит наиболее яркие фрагменты заключения.

Учитывая, что персонаж "Матильда Кшесинская" сама в сцене №70 заявляет, что вступала в беспорядочные (во всяком случае - многочисленные) внебрачные сексуальные связи со многими мужчинами, то на контрасте (в противопоставлении Матильды Кшесинской - Александре Федоровне) зрителям в сущности внушается, что брак Николая II и Александры Федоровны - был заключен не по любви, без истинных чувств, был "ненастоящим", в то время как с Матильдой Кшесинской Николая II связывали, якобы, настоящие чувства.

Имеет место аллюзия (в определенной степени кодирования коммуникативного сигнала) к известному (растиражированному) заведомо ложному, откровенно бредовому и клеветническому мифу о будто бы массовом истреблении Николаем II домашних кошек.

Названный фильм направлен на формирование вполне определенного - пейоративного и дисфорически денигративного (очерненного), девальвированного и литотизированного - ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека, не обладающего никакими внутренними ограничениями, ставящего сиюминутные личные интересы сексуального удовлетворения в крайне сомнительных и социально порицаемых с нравственной точки зрения обстоятельствах (при традиционном для России и русского народа понимании общественной нравственности) выше интересов Российского государства и репутации правящего Дома Романовых.

Усиливает негативный образ персонажа "Николай II" приписывание ему выбора в пользу вызывающей отвращение, совершенно некрасивой (с точки зрения классических европейских и, в частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным Матильды Кшесинской (на известных ее фотографиях четко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед форма лица, делающая ее внешне схожей с мышью или крысой, несуразная фигура) в противопоставлении с объективно обладавшей яркой классической европейской женской красотой Александрой Федоровной.

В отношении Александры Федоровны создателями фильма "Матильда" реализуется известный порочащий прием наклеивания ярлыка, в данном случае - ярлыка приверженца оккультно-религиозных вероучений и практик, сопряженных с религиозным сатанизмом, учитывая показанную ее (голословно приписанную ей) вовлеченность в кровавые ритуалы религиозного сатанизма.

Совершенно не представляется возможным случайное попадание на кастинг и успешное прохождение кастинга актером с порно-амплуа из Германии, совершенно визуально не похожим на Николая II (Романова).

Создатели фильма также реализуют прием совмещения религиозно высокоценного (сакрального) с низменно-вульгарным (вульгарно-сексуализирпованным и генитально-сексуальным).

Помещение в порнографический контекст образов религиозно почитаемых личностей других крупнейших религий России имело бы практически такой же негативный эффект, например, если изобразить в таком контексте какого-то особо почитаемого или уважаемого режиссером и иными создателями фильма "Матильда" раввина или иного лица.