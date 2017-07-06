Издание South China Morning Post назвало самых богатых супергероев и суперзлодеев мира, и первое место досталось не Железному Человеку и не Бэтмену. Лидирует в рейтинге Черная Пантера, также известный как Т'Чалла. Его состояние оценивается более чем в $500 млрд.

На второй строчке – принц Атлантиды Нэмор (он же Подводник) с чистой стоимостью активов в размере $260 млрд.

Далее следуют Черный Гром ($250 млрд) и Доктор Дум ($100 млрд).

Тони Старк, известный как Железный Человек, занимает лишь пятое место ($80 млрд).

В первую десятку также попали Уилсон Фиск (Кингпин) с состоянием в $40 млрд, Брюс Уэйн (Бэтмен), чье состояние оценивается в сумму от $7 млрд до $11 млрд, Эмма Фрост (Белая королева) с чистыми активами в $11 млрд.

Норман Озборн (Зеленый гоблин) оказался на девятой позиции с состоянием от $5 млрд до $10 млрд.

Чарльз Ксавьер, более известный как Профессор Икс, занимает десятое место ($3,5 млрд).

Питер Паркер (Человек-паук) оказался на 11-й строчке с состоянием в $2 млрд.