"Мы только что закончили съемки седьмого сезона "Игры престолов", и я еще должна сняться в паре фильмов до начала съемок "Людей Икс". А потом мы будем снимать восьмой сезон", - сказала Тернер в интервью на недавней церемонии вручения премий BAFTA.

Санса Старк - один из центральных персонажей в серии фэнтези-романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", ее нет только в романе "Танец с драконами". По сюжету Санса - старшая дочь лорда Эддарда Старка из Винтерфелла и его жены Кейтилин Старк. У нее четыре брата и сестра. Этот персонаж занимает 4-е место в списке лучших героев сериала по версии журнала Rolling Stone.

Актеры сериала по-прежнему не раскрывают подробностей сюжета седьмого сезона "Игры престолов". На днях Джейкоб Андерсон, исполняющий роль Серого Червя, как сообщает Mashable.com, сказал лишь, что это будет "сумасшедший" сезон, который захватит умы фанатов сериала.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит с 2011 года на канале HBO. Проект является обладателем обладателем множества престижных наград. Премьера седьмого сезона, состоящего из шести эпизодов, состоится летом. Работа над финальным сезоном начнется в сентябре. На экраны восьмой сезон выйдет в 2018 году.