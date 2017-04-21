Продолжение легендарного сериала "Секретные материалы" (The X-Files) выйдет на экраны уже в течение телесезона 2017-2018 годов. Как сообщает IndieWire, создателю проекта Крису Картеру и актерам Дэвиду Духовны и Джиллиан Андерсон удалось достичь соглашения по поводу съемок десяти эпизодов 11-го сезона - они начнутся уже летом.

Ранее президент Fox Entertainment Дэвид Мэдден сообщал о продолжающихся переговорах по поводу очередного сезона "Секретных материалов" и отмечал, что не ожидает возвращения проекта на экраны во время предстоящего телевизионного сезона. Мэдден предполагал, что, возможно, премьера 11-го сезона состоится осенью 2018 года или зимой 2019-го.

Трудности в принятии решения о съемках объяснялись загруженностью и плотным графиком Духовны и Андерсон. Однако договоренности все-таки удалось достичь, стороны условились о начале работы над проектом уже в ближайшее время.

Компания Fox опубликовала тизер, в котором говорится о возвращении "Секретных материалов" на экраны.





Шутливый твит о продолжении работы в паре с Дэвидом Духовны появился и в профиле Джиллиан Андерсон.





Сериал "Секретные материалы" начал выходить на канале Fox с сентябре 1993 года, показ завершился в мае 2002 года. Всего вышло 202 серии в девяти сезонах. По мотивам сериала в 1998-м и 2008-м было снято два полнометражных фильма. Сериал поучил множество наград и призов, в том числе 16 премий "Эмми" и пять "Золотых глобусов". Десятый сезон "Секретных материалов" из шести эпизодов вышел на экраны в 2016 году.