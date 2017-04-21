Ранее президент Fox Entertainment Дэвид Мэдден сообщал о продолжающихся переговорах по поводу очередного сезона "Секретных материалов" и отмечал, что не ожидает возвращения проекта на экраны во время предстоящего телевизионного сезона. Мэдден предполагал, что, возможно, премьера 11-го сезона состоится осенью 2018 года или зимой 2019-го.
Трудности в принятии решения о съемках объяснялись загруженностью и плотным графиком Духовны и Андерсон. Однако договоренности все-таки удалось достичь, стороны условились о начале работы над проектом уже в ближайшее время.
Компания Fox опубликовала тизер, в котором говорится о возвращении "Секретных материалов" на экраны.
#TheXFiles are opening back up… pic.twitter.com/FevbZbXxAe— The X-Files (@thexfiles) April 20, 2017
Шутливый твит о продолжении работы в паре с Дэвидом Духовны появился и в профиле Джиллиан Андерсон.
You ready for more of this @davidduchovny? 🔦 #TheXFiles pic.twitter.com/im43BzlDks— Gillian Anderson (@GillianA) April 21, 2017
Сериал "Секретные материалы" начал выходить на канале Fox с сентябре 1993 года, показ завершился в мае 2002 года. Всего вышло 202 серии в девяти сезонах. По мотивам сериала в 1998-м и 2008-м было снято два полнометражных фильма. Сериал поучил множество наград и призов, в том числе 16 премий "Эмми" и пять "Золотых глобусов". Десятый сезон "Секретных материалов" из шести эпизодов вышел на экраны в 2016 году.