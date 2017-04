Ранее президент Fox Entertainment Дэвид Мэдден сообщал о продолжающихся переговорах по поводу очередного сезона "Секретных материалов" и отмечал, что не ожидает возвращения проекта на экраны во время предстоящего телевизионного сезона. Мэдден предполагал, что, возможно, премьера 11-го сезона состоится осенью 2018 года или зимой 2019-го.

Трудности в принятии решения о съемках объяснялись загруженностью и плотным графиком Духовны и Андерсон. Однако договоренности все-таки удалось достичь, стороны условились о начале работы над проектом уже в ближайшее время.

Компания Fox опубликовала тизер, в котором говорится о возвращении "Секретных материалов" на экраны.

Шутливый твит о продолжении работы в паре с Дэвидом Духовны появился и в профиле Джиллиан Андерсон.

You ready for more of this @davidduchovny? 🔦 #TheXFiles pic.twitter.com/im43BzlDks