Съемки второго сезона "Мира Дикого Запада" приостановлены

Foto: Publicitātes foto

"Мир Дикого Запада" закрылся на карантин, а производство второго сезона сериала приостановлено в связи с "чрезвычайной медицинской ситуацией", сообщает сайт We Got This Covered.