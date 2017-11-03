"Мир Дикого Запада" закрылся на карантин, а производство второго сезона сериала приостановлено в связи с "чрезвычайной медицинской ситуацией", сообщает сайт We Got This Covered.

Представители телеканала HBO подтвердили, что часть съемочной группы приостановила все работы. Как сообщается, решение было принято из-за возникновения серьезных проблем медицинского характера у одного из актеров, занятых в главных ролях. Репортеры полагают, что он получил некую травму.

"Когда это произошло, актер не находился на съемочной площадке. Из уважения к его частной жизни мы не сообщаем никаких дополнительных подробностей кроме того, что все в "Мире Дикого Запада" искренне надеются на его скорейшее восстановление", - говорится в сообщении от телеканала.

Пока неизвестно, повлияет ли приостановка производства на дату выхода второго сезона шоу.

"Мир Дикого Запада" с Энтони Хопкинсом выходит на канале HBO с октября 2016 года. Второй сезон планируется к выпуску в 2018 году. Это телевизионная адаптация фильма Майкла Крайтона "Западный мир" 1973 года. Действие разворачивается в парке аттракционов, населенном андроидами. Мировые СМИ признали сериал сенсацией, он оказался самым популярным из всех продуктов HBO по итогам первого сезона.

Сериал получил две премии "Сатурн", три номинации на "Золотой глобус" и премию Гильдии актеров за 2017 год. Кроме того, "Мир Дикого Запада" стал рекордсменом по числу номинаций на "Эмми", будучи представлен в 22 категориях.