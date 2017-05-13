Выходящий на телеканале Starz сериал "Американские боги" продлен на второй сезон, сообщает Variety. Премьера состоящего из восьми эпизодов первого сезона шоу состоялась 30 апреля 2017 года.

Сериал основан на одноименном романе английского писателя Нила Геймана. В ролях заняты Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли, Йетиде Бадаки, Пабло Шрайбер, Иэн Макшейн.

В центре повествования - история человека, который выходит из тюрьмы на несколько дней раньше положенного срока. Незадолго до этого он узнает, что его жена Лора погибла в автокатастрофе. Дома главного героя поджидает загадочный человек, который вовлекает его в противостояние между "старыми" и "новыми" богами.

Первоначально предполагалось, что экранизацией сериала займется американский телеканал HBO, а сценаристом станет сам Нил Гейман. Планировалось, что сюжет первых двух сезонов сериала будет основываться на книге, а следующие четыре станут ее продолжением.

Позже работа над шоу на канале HBO была приостановлена. Сообщалось, что права на экранизацию романа приобрело североамериканское отделение британской компании FremantleMedia. Через некоторое время стало известно, что разработкой проекта занимается американский кабельный телеканал Starz. Сценарий написали Брайан Фуллер и Майкл Грин.

Критики высоко оценили сериал, а зрители, встретившие шоу с большим интересом, с нетерпением ждут его продолжения. Последний эпизод первого сезона будет показан 18 июня 2017 года.