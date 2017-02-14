Руководство канала Fox объявило о продлении сериала "Люцифер" как минимум на один сезон. Как напоминает The Hollywood Reporter, после первых двух сезонов шоу занимает 50-е место в рейтинге трансляций сериалов у аудитории от 18 до 49 лет, а в среднем каждый эпизод смотрит около 6,2 млн человек.

"Люцифер" - один из тех сериал, который очень сильно начинается, а затем становится лишь лучше и лучше. Все актёры сделали своих персонажей очень объёмными, а съёмочная и продюсерская группы - лучшие в мире. Мне также хотелось бы поблагодарить студию Warner Bros. за их участия в создании сериала. Я с нетерпением жду работы над следующими эпизодами", - приводит издание слова президента Fox Дэвида Мэддена.

Также телеканал продлевает мультсериал "Симпсоны" и проект о хип-хоп династии "Империя". Что касается такого долгоиграющего шоу Fox, как "Кости", то черта в истории о судебном антропологе и агенте ФБР была подведена по итогам 12-го сезона.

Сериал "Люцифер", основанный на серии комиксов Нила Геймана, стартовал в январе 2016 года. По сюжету эксцентричный повелитель демонов от скуки посещает Лос-Анджелес и решает стать консультантом по расследованию убийств в местном полицейском департаменте.