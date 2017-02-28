Давние друзья, Дэймон и Аффлек, выступали в роли продюсеров футуристического триллера. В сериале описывались события ближайшего будущего, в котором корпорации имеют неограниченную власть. Герой Шона Тила, молодой руководитель, внедрился в опасный корпоративный мир, чтобы спасти любимую женщину, напоминает Deadline.

По итогам сезона руководство телеканала решило продлить сериал "Нулевой канал" и запустить несколько новы шоу. Известно, что актеры из "Корпорации" уже начали работать в других проектах. Последняя серия закрытого сериала вышла в эфир 25 января.

Напомним, закрытие "Корпорации" стало очередным провалом в череде неудач Бена Аффлека. Актер, продюсер и режиссер после скандального разрыва с женой, Дженнифер Гарднер, переживает настоящую черную полосу. Так, например, после оглушительного провала "Закона ночи" он отказался режиссировать очередной фильм про Бэтмена. Снятый им ранее "Бэтмен против Супермена" получил разгромные отзывы критиков. А на прошлой неделе Бэн Аффлек получил за эту картину свою четвертую "Золотую малину".