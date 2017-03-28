Американский телеканал HBO запустил в производство третий сезон сериала "Настоящий детектив". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Над продолжением работает сценарист и продюсер предыдущих сезонов Ник Пиццолатто совместно с Дэвидом Милчем (сериалы "Дедвуд", "Фарт" и "Блюз Хилл-стрит"). По информации Entertainment Weekly, авторы уже написали сценарий для двух первых эпизодов нового сезона.

В июне 2016 года американский актер Мэттью Макконахи, сыгравший одну из главных ролей в первом сезоне "Настоящего детектива", рассказал, что создатели сериала намерены снимать продолжение. В мае сообщалось, что HBO не планирует третий сезон, так как Пиццолатто занят другими проектами.

Премьера "Настоящего детектива" состоялась в 2014 году. В первом сезоне главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. В продолжении, вышедшем в 2015-м, история фокусировалась на персонажах Коллина Фаррела, Рейчел Макадамс и Винса Вона. Второй сезон, в отличие от первого, был плохо воспринят зрителями и кинокритиками.