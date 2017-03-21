Американский сериал "Теория Большого взрыва" официально продлили еще на два сезона, передает Fox News. Телеканал CBS заявил, что договорился с Warner Brothers Television о продолжении проекта, который выходит на экраны с 2007 года. Ранее о продлении сериала на 11-й и 12-й сезоны сообщалось со ссылкой на источники.

Как заявили в CBS, в настоящее время у продюсеров имеются договоренности с актерами шоу Джонни Галеки, Джимом Парсонсом, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и Куналом Найяром о продлении контрактов еще на два сезона. Переговоры о заключении договоров на съемки ведутся с Мелиссой Рауш и Маим Бялик.

В январе пресса писала, что, возможно, проект закроют, так как создателям шоу долго не удавалось договориться со звездами ситкома, которые требовали прибавки к зарплате.

Потом сообщалось, что пять актеров - Джим Парсонс, Джонни Галеки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр - согласились на небольшое сокращение своей зарплаты, чтобы эти средства пошли на поднятие заработков Бялик и Рауш, которые до сих пор получали значительно меньше, чем их коллеги по сериалу - всего по 200 тысяч долларов. В то же время звездам шоу платили за такую же работу по миллиону долларов.

На прошлой неделе телеканал CBS официально заказал первый сезон приквела "Теории Большого взрыва". Сериал "Юный Шелдон" будет посвящен детству и юности главного героя оригинального шоу Шелдона Купера. Премьера запланирована на телесезон 2017-2018 годов.