Популярный американский сериал "Теория Большого взрыва", который демонстрируется на телеканале CBS, продлят еще на два сезона, сообщает Deadline. Ранее сообщалось, что, возможно, проект закроют, так как срок контрактов актеров ситкома подходит к концу, а создатели сериала не могут договориться о продлении договоров.

Однако, по данным источников издания, создателям сериала все же удалось достигнуть договоренности с актерами Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и Куналом Найяром, контракты с которыми истекают в марте 2017 года, чтобы они продолжили работу на прежних условиях. По данным прессы, каждый из них получает около 1 млн долларов за эпизод. Договоры, как и раньше, будут подписаны сроком на два года.

Как сообщает TVLine, переговоры по поводу работы над 11-м сезоном также близятся к завершению.

Прошлым летом президент телеканала CBS Entertaiment Гленн Геллер был уверен, что проблем с новыми контрактами не будет. Однако в январе 2017-го он признал, что договориться с актерами не так просто.

В 2014 году Джим Парсонс, Кейли Куоко и Джонни Галэки добились повышения гонораров до 1 млн долларов за каждый получасовой эпизод шоу. Прибавку к зарплате также обеспечили себе Мелисса Рауш и Маим Бялик. Но, как писала пресса, звезды сериала ждали очередного повышения зарплаты.

В январе зрителям был показан последний из отснятых эпизодов 10-го сезона. Сообщалось, что актеры отказываются возвращаться на съемочную площадку до заключения новых контрактов.

Исполнительный продюсер сериала Стив Моларо до этого не исключал, что 10-й сезон может стать последним, но в то же время признавал, что логично завершить историю отснятыми сериями не получится.