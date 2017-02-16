Однако, по данным источников издания, создателям сериала все же удалось достигнуть договоренности с актерами Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и Куналом Найяром, контракты с которыми истекают в марте 2017 года, чтобы они продолжили работу на прежних условиях. По данным прессы, каждый из них получает около 1 млн долларов за эпизод. Договоры, как и раньше, будут подписаны сроком на два года.
Как сообщает TVLine, переговоры по поводу работы над 11-м сезоном также близятся к завершению.
Прошлым летом президент телеканала CBS Entertaiment Гленн Геллер был уверен, что проблем с новыми контрактами не будет. Однако в январе 2017-го он признал, что договориться с актерами не так просто.
В 2014 году Джим Парсонс, Кейли Куоко и Джонни Галэки добились повышения гонораров до 1 млн долларов за каждый получасовой эпизод шоу. Прибавку к зарплате также обеспечили себе Мелисса Рауш и Маим Бялик. Но, как писала пресса, звезды сериала ждали очередного повышения зарплаты.
В январе зрителям был показан последний из отснятых эпизодов 10-го сезона. Сообщалось, что актеры отказываются возвращаться на съемочную площадку до заключения новых контрактов.
Исполнительный продюсер сериала Стив Моларо до этого не исключал, что 10-й сезон может стать последним, но в то же время признавал, что логично завершить историю отснятыми сериями не получится.