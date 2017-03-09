Сериалы "Табу" с Томом Харди и "Ночной администратор" с Томом Хиддлстоном (на фото) продлены на второй сезон. Первым проектом "Би-би-си" занимается совместно с FX, вторым – совместно с AMC.

Как передает Deadline, продолжение "Табу" было ожидаемым. Ранее создатель сериала Стивен Найт говорил, что планирует три сезона. "Мы благодарны и рады продолжению наших отношений с "Би-би-си" и FX в том, что касается вклада в британскую драму. Фантастические новости", – сказал Харди.

"Табу" — это история о мести в декорациях довикторианского Лондона от автора "Острых козырьков" и "Порока на экспорт".

Что касается "Ночного администратора", то в настоящее время "Би-би-си", AMC и The Ink Factory находятся на ранней стадии разработки потенциального второго сезона. В их заявлении говорится, что пока ничего не определено и анонсировать еще нечего, пишет Variety.

Тем не менее режиссер первого сезона Сюзанна Бир сообщила в одном из интервью, что сценарий сиквела "медленно разрабатывается".

Ранее сообщалось, что "Ночной администратор" назван лучшим телешоу 2016 года по версии Radio Times. Кроме того, Хиддлстон выиграл за роль в этом проекте премию "Золотой глобус".