Портал IMDb ввел специальный рейтинг F для женского кино, сообщает Yahoo Movies. Он предназначен для фильмов с позитивными историями о женщинах, а также для фильмов, где режиссеры или сценаристы – женщины.

Как заявил основатель и глава IMDb Кол Нидем, новый рейтинг – отличный способ выдвинуть на первый план женщин на экране и за кадром.

Для получения рейтинга фильм, в частности, должен пройти так называемый тест Бекдел, названный в честь американской карикатуристки Элисон Бекдел. В картине должно быть по меньшей мере два женских персонажа, которые говорят друг с другом не о мужчинах.

Новый рейтинг получило уже почти 22 тыс. фильмов, в том числе "Дневник Бриджит Джонс", "Холодное сердце", "Девушка в поезде", "Метрополис" и "Джентльмены предпочитают блондинок".