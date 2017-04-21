Британский актер Шон Бин назвал свою самую любимую экранную смерть, сообщает Entertainment Weekly.

Многие герои Бина в кино и на телевидении по сюжету погибали, что привело к появлению многочисленных мемов, а также к шутке, что участие Бина в том или ином проекте – уже спойлер.

Как оказалось, любимой сценой смерти для самого артиста стала гибель его Боромира в фильме "Властелин колец: Братство кольца". "Нельзя просить о более героической смерти", – отметил он.

Накануне съемок финальных кадров Боромира актер вместе со своим коллегой Вигго Мортенсеном (который играл Арагорна) встретились с режиссером Питером Джексоном и сценаристом Фрэн Уолш. Тогда они придумали последние слова Боромира, адресованные Арагорну: "Мой брат, мой вождь, мой король".