"Терминаторная" франшиза никогда не заканчивается, и помните, что после 2018 года Джеймс Кэмерон получит ее обратно, и тогда она продолжится", — сказал актер.

Сообщается, что Кэмерон, являющийся режиссером первого и второго фильма вселенной "Терминатора", будет владеть правами на франшизу начиная с 2019 года.

"Кэмерон будет его продюсировать, и будет еще один режиссер. Я всегда с нетерпением жду возможности снять еще один "Терминатор". Особенно, если история написана хорошо, и она действительно развлекает весь мир", — сказал Шварценеггер.

Он также заявил, что если студия Paramount "не хочет брать франшизу", то есть "еще 15 студий, готовых это сделать", и это "не означает, что франшиза "Терминатор" завершена".

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в студии Paramount решили не возвращать Шварценеггера и звезду фильма "Терминатор: Генезис" Эмилию Кларк в новые фильмы.