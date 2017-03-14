Кинокомпания Sony Pictures снимет продолжение фильма Дэвида Финчера "Девушка с татуировкой дракона" под названием "Девушка, которая застряла в паутине" (A Girl In a Spiderweb). Премьера ленты намечена на 5 октября 2018 года, сообщает Variety.

Картина будет основана на одноименной четвертой книге серии "Миллениум", которая после смерти автора оригинальной трилогии Стига Ларссона в 2004-м была дописана шведским журналистом и писателем Давидом Лозенкранцем.

Режиссером фильма назначен Федерико Альварес ("Не дыши"). Вместе со Стивеном Найтом (сценарист сериалов "Острые козырьки" и "Табу") он написал сценарий для экранизации. "Я очень взволнован и рад такой возможности. Sony стала семьей для меня. Лисбет Саландер — героиня, фильм о которой мечтает снять любой режиссер", ― сказал Альварес.

В ленте также будет новый актерский состав. Дэниэл Крейг и Руни Мара, сыгравшие главные роли в ремейке Финчера, не примут участия в сиквеле. На роль Лисбет Саландер претендуют Натали Портман и Скарлет Йоханссон.

Книжная серия "Миллениум" рассказывает о журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер, вместе расследующих череду странных убийств. Первые три романа ("Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем", "Девушка, которая взрывала воздушные замки") были экранизированы в 2009 году на шведском языке. Англоязычный вариант первой части вышел 2011 году. Его снял Дэвид Финчер.