Второе место в списке занимают коллеги Йоханссон по "Мстителям" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший (по $1,15 млрд).
Далее следует звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби ($1,1 млрд). В топ также попали Эми Адамс ($1,04 млрд), Бен Аффлек ($1,02 млрд), Генри Кавилл ($870 млн), Райан Рейнольдс ($820 млн), Фелисити Джонс ($805 млн) и Уилл Смит ($775 млн).
Таким образом, единственный представитель списка, не связанный ни с вселенной Marvel, ни с вселенной DC Comics, – это Джонс, сыгравшая в ленте "Изгой-один: Звездные войны. Истории".