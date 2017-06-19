"Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес", — рассказал собеседник портала.

По словам источника, публике больше нравятся 27-летний Брентон Туэйтс и 25-летняя Кая Скоделарио, впервые появившиеся в последней ленте саги "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". "Если в фильме ведущие роли отдадут Брентону и Кайе, это может стать для франшизы глотком свежего воздуха", — подчеркнул он.

Капитан Джек Воробей — один из главных героев серии фильмов "Пираты Карибского моря". Киноэпопея включает в себя пять лент. Последняя часть, "Мертвецы не рассказывают сказки", вышла на экраны 26 мая. Роль Воробья во всех картинах исполнил 54-летний Депп.

В марте турецкая газета Daily Sabah обнаружила, что прообразом капитана из "Пиратов Карибского моря" стал пират Джек Уорд.