Телесеть HBO предлагала хакерам $250 тыс., сообщает Variety со ссылкой на копию письма компании.

Послание датируется 27 июля. Судя по всему, его отправили в ответ на видео, информировавшее HBO о масштабной утечке данных.

В этом письме телесеть заявляла о готовности выплатить $250 тыс. в рамках программы, поощряющей так называемых этичных хакеров за привлечение внимания к подобным ситуациям.

По словам источника, близкого к расследованию, HBO отправила такое послание, чтобы выиграть время. Также предполагалось, что данной суммы хакерам будет достаточно.

В HBO отказались от комментариев.

Ранее СМИ сообщили, что к хакерам попали личные данные звезд "Игры престолов".