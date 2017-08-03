По их словам, проблемы у Малахова начались после того, как на Первый канал пришла продюсер Наталья Никонова. "Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - сказал источник.

В последние годы Никонова работала продюсером "Прямого эфира" на "России 1" - программы-конкурента "Пусть говорят". В "Пусть говорят" между тем всегда были социальные темы или шоу-бизнес: от массового отравления "Боярышником" до зависимости ведущей Даны Борисовой.

Ранее об уходе Малахова с Первого канала сообщало РБК. В материалах агентства говорилось, что Малахов не сработался с новым продюсером, но в чем именно были разногласия, не сообщалось. Сам Малахов никак не комментирует сообщения СМИ о своем увольнении с Первого канала.