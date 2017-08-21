Сначала актер Николай Костер-Вальдау (исполнитель роли Джейме Ланнистера) заявил в одном из интервью, что съемки должны стартовать в октябре 2017 года. Затем эту информацию подтвердил журнал Entertainment Weekly.

Работа над седьмым сезоном началась в сентябре 2016 года, то есть осенью – позже, чем в случае с предыдущими частями "Игры престолов". Премьера первых шести сезонов проходила весной, тогда как показ седьмого перенесли на лето. Последняя серия выйдет в эфир 27 августа.

Ранее хакеры пообещали выложить в сеть финал седьмого сезона "Игры престолов".