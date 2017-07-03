"Это наиболее тепло принимаемый зрителями квартет: Александр Градский, который пропустил пятый сезон из-за того, что не договорился с Первым каналом относительно своего гонорара за участие, Пелагея, уходившая в декретный отпуск, а также Дима Билан и Леонид Агутин. Сейчас со всеми ними ведутся обсуждения, а совсем скоро начнутся кастинги на участие в музыкальном сражении", – цитирует члена команды "Голоса" журнал StarHit.

Отдельно стоит сказать о гонорарах наставников в проекте. Как говорят, Градскому участие в шоу Первого канала, якобы, обеспечило безбедное существование на несколько лет вперед. Только за один сезон он получил два миллиона долларов. Пелагея, Билан и Агутин, если верить слухам, зарабатывают на проекте по миллиону долларов. А ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев – около двух миллионов.

За эти деньги артисты обязуются отдаться целиком одному из самых известных проектов Константина Эрнста. Им нужно сняться в двух десятках выпусков шоу, работать с подопечными за кадром, участвовать в промо-акциях (интервью, фотосессиях) "Голоса".

Впрочем, слухи о том, что Градский и Пелагея снова будут сидеть в красных креслах, пока официально не подтверждены. На Первом канале говорят, что пока комментировать это рано. По информации Dni.Ru не исключен вариант, что наставниками станут Дина Гарипова, Александр Градский, Григорий Лепс и Иеромонах Фотий.