Первый после скандала фильм The Weinstein Company заработал в прокате всего $742, сообщает TMZ.

Судя по всему, пишет издание, ситуация с продюсером Харви Вайнштейном, уличенным в сексуальных домогательствах, начала сказываться на его бизнесе.

По имеющимся данным, фильм "Ужас Амитивилля: Пробуждение" с Беллой Торн и Дженнифер Джейсон Ли собрал в кинотеатрах в субботу, 28 октября, менее $1 тыс.

Ленту демонстрировали в 10 локациях. За две недели до этого она появилась в бесплатном доступе в сервисе Google Play.

Премьеру картины неоднократно переносили. Первый трейлер вышел еще в 2015 году. Действительно ли ее низкие кассовые сборы стали результатом скандала с Вайнштейном, неизвестно.