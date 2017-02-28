Брайан Каллинан, по всей видимости, отвлекся и передал актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй другой конверт, сообщает TMZ.

Каллинан, отвечавший за конверты с именами победителей, "твитил как сумасшедший в ходе церемонии, отправляя фотографии", пишет портал. Из-за того, что он отвлекся на сообщения в соцсети, Каллинан вручил Уоррену Битти и Фэй Данауэй, объявлявшим лучший фильм года, карточку с именем лауреата в категории "Лучшая актриса".

Так как в записке была указана Эмма Стоун и фильм "Ла-Ла Ленд" с ее участием, ведущие объявили мюзикл победителем. Команда фильма даже успела выйти на сцену за наградой, после чего организаторы спешно исправили ошибку и объявили истинного лидера - картину "Лунный свет" Барри Дженкинса. После конфуза Каллинан удалил все свои твиты с церемонии.

Организаторы и ведущие "Оскара" извинились за случившееся. Представители аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года рассылает бюллетени и ведет подсчет голосов киноакадемиков, заявили, что берут ответственность за неприятный инцидент на себя.

Президент США Дональд Трамп считает, что к ошибке привела чрезмерная сосредоточенность Голливуда на политике.