В Великобритании начались съемки сиквела картины Дэвида Иейтса "Фантастические твари и где они обитают". Наряду с основными персонажами оригинальной картины в продолжении появятся и новые герои, такие как молодой Альбус Дамблдор в исполнении Джуда Лоу, пишет Entertainment Weekly.

Как сообщает издание со ссылкой на Warner Bros., события новой картины будут происходить через несколько месяцев после того, как Ньют Скамандер покинул Нью-Йорк. К тому времени злой волшебник Гриндевальд в исполнении Джонни Деппа успел собрать последователей - магов и магических существ. Остановить его под силу только его бывшему лучшему другу - Альбусу Дамблдору, которому потребуется помощь ученика, Ньюта Скамандера.

Тину, Куини и Якоба ждут новые приключения, однако их верность добру пройдет нешуточную проверку - поскольку героям предстоит столкнуться с новыми опасностями в разделенном враждой магическом мире. Кроме того, в сиквеле появятся бывшая подруга Скамандера Лета Лестрандж в исполнении Зои Кравиц и брат Ньюта Тейси Скамандер, которого сыграет Каллум Тернер.

Сценарий картины, как и в прошлый раз, написала Джоан Роулинг, режиссерское кресло вновь занимает Дэвид Йейтс. Действие будет перенесено из Нью-Йорка в Лондон и Париж. Поттероманам уже обещаны некие отсылки к последующей истории мальчика со шрамом.

"Фантастические твари-2" стартуют в мировом прокате 16 ноября 2018 года.