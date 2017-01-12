Портал "КиноПоиск" и аналитики компании "Яндекс" составили обзор событий в российской киноиндустрии в 2001-2015 годах. Отчет опубликован на сайте сервиса.

По данным авторов доклада, с 2001 по 2015 год в России вышло около 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около 100 полнометражных мультфильмов и примерно столько же анимационных сериалов. Как отмечается в исследовании, за эти годы российская киноиндустрия выросла более чем в три раза (в 2001 году было создано менее 70 картин, в 2015-м - больше 250).

Самой кассовой картиной стал вышедший в 2013 году фильм "Сталинград" Федора Бондарчука. В пятерку самых успешных лент также вошли "Ирония судьбы. Продолжение", "Вий 3D", "Адмирал" и "Елки-3".

Самой дорогой оказалась картина Никиты Михалкова "Утомленные солнцем - 2: Цитадель" - при бюджете в 45 млн долларов она собрала в прокате всего 1,5 млн долларов, сообщает "Интерфакс". В общей сложности российские фильмы заработали за 15 лет 1,78 млрд долларов.

Однако самые кассовые фильмы далеко не всегда становятся самыми популярными у зрителей, отмечается в отчете аналитиков. Так, спортивная драма Николая Лебедева с Данилой Козловским в главной роли "Легенда N17" не попала в пятерку самых кассовых фильмов, но она возглавила два других топа - по рейтингу и по количеству оценок. Картине удалось преодолеть планку в 100 тысяч пользовательских оценок, она также стала лидером и по среднему рейтингу на "КиноПоиске" - 8,03 балла.

Оценку выше восьми баллов получил только еще один фильм, вышедший в XXI веке, - "Дурак" Юрия Быкова.

Исследователи, уточнили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", также рассчитали показатели популярности актеров на основе рейтинговых показателей фильмов, в которых они сыграли. В результате первое место в списке самых популярных актеров занял Константин Хабенский, снявшийся в картинах "Географ глобус пропил", "Ночной дозор" и "Ирония судьбы. Продолжение".

На второй строчке оказался Алексей Чадов ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "Война", "Девятая рота"). Третьим стал Андрей Мерзликин ("Бумер" и "Брестская крепость").

Рейтинг самых популярных актрис возглавила Оксана Акиньшина, известная по ролям в фильмах "Стиляги", "Сестры" и "Высоцкий. Спасибо, что живой". За ней следуют Ингеборга Дапкунайте ("Война") и Вера Брежнева ("Елки" и "Елки-2").

В списке самых популярных режиссеров первую позицию занимает Тимур Бекмамбетов, затем в рейтинге расположились Алексей Балабанов и Петр Буслов.

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что в российских афишах на протяжении 15 лет чаще всего упоминались слова "любовь", "день" и "жизнь".