Один из создателей мультсериала "Футурама" Дэвид Коэн анонсировал возрождение проекта, сообщает NME.

Коэн подчеркнул, что речь не идет о новых эпизодах или полнометражных анимационных лентах. Он добавил, что ему запрещено раскрывать подробности. "Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу", — отметил сценарист.

Он также попросил поклонников мультсериала "не ожидать чего-то грандиозного".

Фантастическая сатирическая франшиза "Футурама" Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна включает в себя семь сезонов мультсериала, выходивших с 1999 по 2013 год, и четыре полнометражных анимационных ленты: "Большой куш Бендера", "Зверь с миллиардом спин", "Игра Бендера" и "В дикие зеленые дали". В 2014 году должен был стартовать восьмой сезон, однако телеканал Comedy Central отказался инвестировать в проект. Грейнинг и Коэн заявили, что будут искать новых партнеров для создания продолжения.

"Футурама" рассказывает о приключениях разносчика пиццы Филипа Джей Фрая, который случайно попал в криогенную камеру и вышел из нее только в XXXI веке.