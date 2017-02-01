По словам артиста, популярные и успешные шоу часто сталкиваются с негативной реакцией. "Мы даже раздумывали над тем, чтобы назвать одну из серий Backlash ("Негативная реакция"), потому что время для этого пришло", — отметил Гэтисс.

Он добавил, что третий сезон комедии "Лига джентльменов", в которой Гэтисс снимался, также вызвал массу критики, но "теперь сериал считается классикой".

Ранее в январе The Guardian опубликовал обзор финала "Шерлока", в котором создателей сериала обвинили в попытках превратить главного персонажа в Джеймса Бонда.