Команду сериала обвинили в том, что она проводила съемки в районе Дирхоулафьяры, неподалеку от деревни Вик, самого южного поселения Исландии, без официального разрешения властей страны. Здесь расположен уникальный пляж с черным вулканическим песком, поблизости находятся базальтовые колонны Рейнисдрангар и гора Рейнисфьятль, где проживают разные виды птиц.

21 января съемочная группа прибыла на пляж на джипах, припарковав рядом несколько грузовиков и разместив мобильные павильоны. Теперь пляж находится в неподобающем состоянии - на берегу видны глубокие следы от шин, которые исчезнут только под воздействием сильных дождей и ветра, сообщает "Российская газета".

Представители Экологического агентства Исландии направили официальное письмо создателям сериала с требованием, адресованным директору исландской кинокомпании Pegasus, которая участвовала в съемках, явиться в ведомство для объяснений.

На прошлой неделе СМИ писали, что съемочная группа была замечена на пляже вблизи поселка Вик, а также в знаменитой ледниковой лагуне Йёкульсаурлоун. Как сообщает ТАСС, жители столицы страны Рейкьявика, в свою очередь, периодически сталкиваются с актерами сериала в ресторанах и лобби отелей.

Как сообщалось ранее, премьера очередного сезона "Игры престолов" на телеканале HBO в этом году задержится до лета, так как съемки начались позже запланированного срока. Обычно новые серии начинали транслировать в апреле. Кроме того, в седьмом сезоне, который станет предпоследним, будет только семь серий вместо традиционных десяти.

Съемочная группа "Игры престолов" уже не в первый раз приезжает в Исландию, всего же работа над сериалом проходит в семи странах. В Исландии сейчас, в частности, находятся норвежец Кристофер Хивью, играющий Тормунда, шотландцы Иэн Глен (Джорах Мормонт) и Рори Макканн (Сандор Клиган по прозвищу Пес), ирландец Лиам Каннингэм (Давос) и англичанин Кит Харингтон (Джон Сноу).

Подтвердилось также возвращение в сериал персонажа, который не появлялся на экране с окончания третьего сезона: в Исландию прибыл Джозеф Демпси, играющий Джендри.