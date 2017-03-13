Впрочем, никаких конкретных деталей сюжета они не раскрыли. Но ответ на один из вопросов заинтриговал фанатов, сообщает IndieWire. У Вайсса и Бениоффа спросили, какой великий дом из "Игры престолов" лучше всего олицетворяет каждого из создателей сериала. И они сказали, что не стали бы выбирать Старков, так как это слишком "очевидно". В конце концов продюсеры остановились на семье Ланнистеров.

Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер, которая присутствовала на пресс-конференции, поинтересовалась, почему создатели сериала идут против течения, выбирая не самую популярную династию, на что Вайсс ответил: "Мы хотим выиграть", имея в виду соперничество за Железный трон. "Это спойлер?" - поинтересовалась Тернер, и Вайсс тут же прикрыл рот рукой, изображая притворный ужас.

Железный трон - название трона, на котором сидит Король Андалов и Первых людей. Расположен в Большом зале Красного замка в столице королевства Королевской гавани. На троне может сидеть сам король или его регент. Также термином "железный трон" часто называют монархию, которая правит Семью королевствами.

На прошлой неделе кабельный телевизионный канал HBO назвал дату премьеры седьмого сезона "Игры престолов". Первая серия нового сезона выйдет на экраны 16 июля 2017 года.

На мероприятии в Остине также стало известно, что в седьмом сезоне сериала появится британский автор-исполнитель, музыкант и актер Эд Ширан, сообщает Variety.

Софи Тернер, услышав сообщение об Эде Ширане, напомнила, что до сих пор ждет появления в сериале Джастина Бибера. На что Вайсс в шутку пообещал ей, что певца снимут в "девятом сезоне".