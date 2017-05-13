Речь идет о сцене из 9 серии ("Танец драконов") 5 сезона сериала, когда огнедышащий дракон Дрогон спасает Дейенерис Таргариен и ее спутников при нападении на них заговорщиков во время праздника.

Координатор трюков сериала Роули Ирлэм рассказал журналистам, что для съемок эпизода был использован 15-метровый огнемет, с помощью которого в течение одного дня подожгли двадцать каскадеров, сообщает Express.

По словам Ирлэма, организаторы сделали все от них зависящее, чтобы защитить актеров. "Мы хорошо разбираемся в вопросах здоровья и безопасности. Мы стремимся снимать динамичные и захватывающие сцены, которые выглядят предельно опасно, но при этом не намерены никому навредить и не совершаем никаких безрассудных действий", — сказал он. "Иногда случаются мелкие ошибки и недочеты, по кому-то попадают мечом, однако у нас никогда не было крупных происшествий, потому что все всегда знают, что делать дальше".