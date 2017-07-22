Авторы фэнтезийного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс поделились планами по созданию нового телешоу, посвященного альтернативной истории США. Спродюсирует проект телеканал HBO, пишет The Guardian.

По сюжету, в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов Конфедерации южных штатов удалось отделиться от северян и отстоять свою территорию, сохранив рабовладельческий строй.

"История будет разворачиваться вокруг большого числа персонажей, живущих по обе стороны демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона (в реальности — граница, проведенная в 1760-х английскими землемерами Чарльзом Мэйсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения территориального спора между британскими колониями Пенсильванией и Мэрилендом — прим. "Ленты.ру"). Среди них — борцы за свободу, охотники за рабами, политики, аболиционисты, журналисты, менеджеры рабовладельческих конгломератов и живущие в неволе семьи", — сообщили в HBO.

"В этом сериале не будет драконов или белых ходоков", — предупредили Бениофф и Вайс.

Отмечается, что работа над новым проектом начнется после выхода последнего, восьмого сезона "Игры престолов".