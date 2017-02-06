Создатели сериала "Карточный домик" заставили поклонников гадать, что бы это значило, опубликовав твит с текстом "Глава 4" и gif-изображение погибшего персонажа - Зои Барнс. Героиня, которую сыграла актриса Кейт Мара, была убита в первой серии второго сезона.

Chapter 4 pic.twitter.com/yXMbEDwAMw — House of Cards (@HouseofCards) February 5, 2017





Фанаты сериала разделились во мнениях: как предполагают одни, в новом сезоне выяснится, что Зои выжила, другие выдвигают версию, что речь идет о сестре-близнеце погибшей девушки, сообщает The Mirror.

В последние дни в Twitter сериала были опубликованы без комментариев еще три gif-изображения, подписанные "Глава 1", "Глава 2" и "Глава 3".

Премьера пятого сезона популярного сериала состоится 30 мая 2017 года. "Карточный домик" - адаптация одноименного сериала BBC по роману Майкла Доббса. Премьера первого сезона политической драмы состоялась 1 февраля 2013 года на Netflix. Второй сезон вышел 14 февраля 2014 года. Третий сезон стартовал 27 февраля 2015 года. Четвертый сезон появился на экранах 4 марта 2016 года.

Сериал завоевал несколько престижных премий, в том числе пять "Эмми". Исполнителям главных ролей Кевину Спейси и Робин Райт были вручены "Золотые глобусы" за лучшую роль в телевизионном драматическом сериале.