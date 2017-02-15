Премьера полнометражного фильма Станислава Токалова "То, что никто не видит" запланирована на 23 марта. Создатели киноленты начали сбор средств для завершения производства фильма. Необходимая сумма – 4750 евро.

Поддержать проект может каждый с помощью платформы коллективного финансирования "Projektu banka". Поддержав фильм, предлагается записать свое имя в титры фильма, получить плакат, сходить на ужин с режиссером или выбрать другой бонус. Минимальная сумма вложения – 5 евро.

Фильм "То, что никто не видит" получил финансирование Национального центра кино на конкурсе дебютных фильмов летом 2015 года, проект также получил поддержку Государственного фонда культурного капитала, Live Riga, частных лиц, но все же средств не хватает, чтобы закончить производство. Поэтому создатели обращаются к обществу с призывом стать участниками проекта и в рамках своих возможностей поддержать фильм.

В основе фильма – отношения медсестры и ее пациента Николя, который в экспериментах, создавая искусственный интеллект, оказался в состоянии комы. Процесс выздоровления становится сложнее, когда вмешивается искусственный интеллект "Анна", цель которой завладеть Николя.

В главных ролях - актеры из Латвии и России: Катерина Шпица, Евгений Ткачук, Андрис Кейшс, Арнис Лицитис, Иева Пуке, Элина Дзелме (Малыгина) и другие. Продюсер картины – студия Ego Media.

Станислав Токалов родом из Риги, он учился в Пурвциемской гимназии; режиссерское образование получил в Лондоне. В 2014 году его фильм "Простые надежды" ("Mazliet ilgāk") был удостоен национальной премии Большой Кристапс, как лучший короткометражный фильм; весной 2016 года состоялась премьера документального фильма С. Токалова о великом шахматисте "Михаил Таль. Издалека".