На главную роль, пишет The Hollywood Reporter, утвержден восьмилетний Иэн Эрмитаж, который уже появлялся на экране в одном из эпизодов комедийного сериала "Большая маленькая ложь". Как отмечает издание, юному дарованию предстоит сыграть полюбившегося миллионам зрителей Шелдона до того, как он стал чудаком, которого мы все знаем.

