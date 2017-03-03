Создатели сериала "Шелдон", который будет посвящен детству и юности главного героя культовой "Теории большого взрыва", нашли актеров, которые сыграют Шелдона Купера и его маму.

На главную роль, пишет The Hollywood Reporter, утвержден восьмилетний Иэн Эрмитаж, который уже появлялся на экране в одном из эпизодов комедийного сериала "Большая маленькая ложь". Как отмечает издание, юному дарованию предстоит сыграть полюбившегося миллионам зрителей Шелдона до того, как он стал чудаком, которого мы все знаем.

The Big Bang Theory spinoff eyes Big Little Lies star as young Sheldon Cooper https://t.co/pgasHgBICm pic.twitter.com/rISoFzKVyB — The New Science (@NewScienceWrld) March 3, 2017





Роль матери подрастающего гения по иронии судьбы досталась Зои Перри, дочери актрисы Лоры Меткаф, которая сыграла в оригинальном шоу маму Шелдона Мэри Купер.

Напомним, жизнь героя будет описываться с его 12-летнего возраста. Детство Шелдона Купера часто упоминалось в сериале: известно, что он родился в Техасе, у него есть старший брат Джордж, сестра-близнец Мисси и бабушка, которая впервые появилась на экране в 14-й серии девятого сезона. Мать героя, ярая христианка, также неоднократно появлялась в "Теории". Отца-алкоголика вундеркинда Шелдона никогда не было рядом с семьей, а дедушка умер, когда мальчику было всего пять лет.

Продюсерами "Шелдона" станут создатель "ТББ" Чак Лорри, исполнительный продюсер Стив Моларо и актер Джим Парсонс, получивший за роль Шелдона Купера сразу несколько премий "Эмми". Первые эпизоды должны выйти в эфир уже в следующем сезоне.

"Теория Большого взрыва" транслируется на CBS с 2007 года и считается самым популярным комедийным телесериалом из всех существующих. Исполнители главных ролей Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко получают по 1 млн долларов за каждую серию. Нынешний сезон является 10-м и, возможно, последним. Многие эпизоды сериала превратились в мемы и видеоафоризмы.