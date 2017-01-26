Как напоминает The Hollywood Reporter, одной из основных сложностей в работе над пятым сезоном "Шерлока" может стать не столько необходимое согласие Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана, сколько затруднения при состыковке графиков актеров, востребованных как в Британии, так и в Голливуде.

"Мы бы хотели работать дальше, но в этот раз, мы правда не врем, мы не знаем, получится ли", - говорит Марк Гэтисс. При этом он, как и соавтор сериала, уверен, что если вопрос о продолжении съемок встанет серьезно, сделать это будет очень и очень просто. "Дайте нам время, и мы с Марком вернемся к Дойлу и посмотрим, что мы пропустили", - уверяет Моффат.

По словам Гэтисса, на сегодняшний день создатели сериала рассказали предысторию Шерлока и Джона, и теперь зрителю понятно, как они стали такими, какими их знает зритель. Теперь предстоит определить, за какие дела возьмутся "повзрослевшие" персонажи.

"Марк всегда хотел сделать "Союз рыжих", есть еще "Палец инженера" - немного безумная история без должного конца", - говорит Моффат, добавляя, что может быть использован и рассказ "Случай с переводчиком". Кроме того, он считает любопытной перспективу возвращения Ирен Адлер.

Как отмечает издание, создатели "Шерлока" оставили открытыми сразу несколько любовных линий. Так, журналисты и фанаты рассуждают о возможном романе "рептилии" Майкрофта и "ледяной" леди Смолвуд, которая явно неслучайно раскрыла свой личный номер телефона и предлагала выпить. Требует определенности и ситуация с многострадальной Молли Хупер, за которую так переживают поклонники сериала. Их объяснение с Шерлоком вполне может оказаться чем-то большим. А что касается миссис Хадсон, то зрители прямо-таки требуют спин-офф о ее жизни.

Фанаты уверены, что разгадка тайны пятого сезона кроется в шифре из пляшущих человечков, который был опубликован в официальном Twitter шерлоколюбов. Тех, кто смог прочитать надпись, просят воздержаться от раскрытия секрета. Также фандом "Шерлока" уверен, что в послании Мэри Ватсон речь идет не только об аде, но и о норвежском городе Хелл, в котором она, предположительно, побывала после побега из Лондона.