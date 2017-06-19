В анонсе седьмого сезона утверждается, что Джона Сноу, одного из главных персонажей "Игры престолов", на самом деле зовут Джахарис Таргариен. Отмечается, что по сюжету о настоящем имени героя узнает Брандон Старк, сводный брат Сноу, обладающий магическими способностями.

Таргариены — королевская династия, долгое время правившая королевствами Вестероса.

Премьера седьмой части "Игры престолов" состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он станет предпоследним.

"Игра престолов" выходит на HBO с 2011 года. Съемки восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина.