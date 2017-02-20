"Мы с Джей Джей Абрамсом хотим пригласить вас побывать в Касл-Рок. Скоро. Бойтесь", - написал Кинг в Twitter. Режиссер седьмого эпизода "Звездных войн" на этот раз выступит в роли продюсера проекта.

Как отмечает The Hollywood Reporter, зрителям предстоит встретить многих персонажей из вымышленного мира писателя, известных по "Зеленой миле", "Побегу из Шоушенка", "Сиянию" и другим произведениям.

Отметим, в прошлом году Кинг и Абрамс выпустили сериал "11.23.63" по одноименному роману Кинга. Он был посвящен истории учителя английского языка, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Джона Кеннеди.

В новом проекте предполагается несколько сюжетных линий и разные наборы персонажей для каждого сезона. Дата начала съемок и премьеры пока не называются.

Напомним, Касл-Рок - вымышленный город в штате Мэн, в котором происходит действие многих произведений Стивена Кинга. Проанализировав около двух десятков произведений писателя, фанаты Кинга составили карту города с описанием географических особенностей и персонажей, которые жили или бывали в Касл-Рок.