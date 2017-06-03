На латвийские экраны вышла "Чудо-женщина" – кинодебют не самого популярного, но тем менее одного из самых "старых" персонажей комиксов: он был придуман еще 75 лет назад, но до сих пор так и не удостоился большой киноэкранизации.

Героиню с явным феминистическим уклоном воплотила в жизнь израильская модель и актриса Галь Гадот, которая ранее была замечена в "Бэтмене против Супермена". Как убедился DELFI, критики, посмотревшие новый фильм режиссера Пэтти Дженкис, пришли к почти единодушному мнению на его счет.

Галь Гадот, несмотря на почти полное отсутствие шансов, вполне преуспела в создании свежего героического персонажа, сумев увлечь аудиторию ее поисками себя и своего места в мире.

Kate Taylor, Globe and Mail

Рейтинг: ¾

В "Чудо-женщине" есть действие, юмор и душевность, а также отличные показатели актеров по всем параметрам, особенно со стороны Гадот и Криса Пэйна (исполнитель главной мужской роли, – прим. DELFI ).

Adam Graham, Detroit News

Рейтинг: B+

Гадот излучает сверхчеловеческую харизму, которая легко проводит ее через клише последней главы фильма.

Sara Stewart, New York Post

Рейтинг: 3/4

"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс – это редкий пример душевного фильма о супергерое.

Moira MacDonald, Seattle Times

Рейтинг: 3.5/4

Одна талантливая женщина перед камерой, вторая за ней, – и вот фильм уже движется по увлекательно прото-феминистской тропе.

Colin Covert, Minneapolis Star Tribune

Рейтинг: 3/4

"Чудо-женщина" превосходит все фильмы о супергероях, выпущенные в последние пару летних сезонов.

Stephanie Zacharek, TIME Magazine

В фильме, наполненном поразительными образами и визуальными эффектами, одно из самых выдающихся чудес – это Диана, выходящая из окопов, готовая следовать своей судьбе и переписать голливудскую мудрость о месте женщины в кино.

Nandini Ramnath, Scroll.in

Что манит в этом фильме – это чувство надежды на тот день, когда женская рациональность, возможно, победит мужскую брутальность.

Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Рейтинг: 3/4

Вклад Гадот в фильм невозможно недооценить. Она привнесла в него чувство невинности и убедительности, которая напоминает подход Кристофера Рива в "Супермене".

Charles Koplinski, Illinois Times

Рейтинг: 3.5/4.0

Фильм Чудо-женщина" – веселый, увлекательный и забавный, но, что еще более важно, он трогательный и вдохновляющий.

Fico Cangiano, CineXpress

Рейтинг: 4/5

За рамками клише и устаревших эффектов, фильм рассказывает зрелую и цельную историю.

Orlando Maldonado, Movie Network

Гадот доказала, что она достойна тиары "Чудо-женщины", но супергерой заслуживает великого фильма, а не того, что просто оказался чуть лучше других.

Jody Mitori, St. Louis Post-Dispatch

Ретинг: 2.5/4

Единственная изящная нота в этом неуклюжем фильме – это ее звезда, израильская актриса и модель, которая каким-то непостижимым образом сочетает в себе невинность и определенный градус грубоватости.

David Edelstein, New York Magazine/Vulture

Увлекательный, напряженный и освежающе остроумный фильм. Долгожданный глоток свежего воздуха. Браво Пэтти Дженкинс! Пометка для Голливуда: пожалуйста, нанимайте больше женщин для съемок блокбастеров.

Avi Offer, NYC Movie Guru

Рейтинг: 8.25/10