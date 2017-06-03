Героиню с явным феминистическим уклоном воплотила в жизнь израильская модель и актриса Галь Гадот, которая ранее была замечена в "Бэтмене против Супермена". Как убедился DELFI, критики, посмотревшие новый фильм режиссера Пэтти Дженкис, пришли к почти единодушному мнению на его счет.
Галь Гадот, несмотря на почти полное отсутствие шансов, вполне преуспела в создании свежего героического персонажа, сумев увлечь аудиторию ее поисками себя и своего места в мире.
Kate Taylor, Globe and Mail
Рейтинг: ¾
В "Чудо-женщине" есть действие, юмор и душевность, а также отличные показатели актеров по всем параметрам, особенно со стороны Гадот и Криса Пэйна (исполнитель главной мужской роли, – прим. DELFI ).
Adam Graham, Detroit News
Рейтинг: B+
Гадот излучает сверхчеловеческую харизму, которая легко проводит ее через клише последней главы фильма.
Sara Stewart, New York Post
Рейтинг: 3/4
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс – это редкий пример душевного фильма о супергерое.
Moira MacDonald, Seattle Times
Рейтинг: 3.5/4
Одна талантливая женщина перед камерой, вторая за ней, – и вот фильм уже движется по увлекательно прото-феминистской тропе.
Colin Covert, Minneapolis Star Tribune
Рейтинг: 3/4
"Чудо-женщина" превосходит все фильмы о супергероях, выпущенные в последние пару летних сезонов.
Stephanie Zacharek, TIME Magazine
В фильме, наполненном поразительными образами и визуальными эффектами, одно из самых выдающихся чудес – это Диана, выходящая из окопов, готовая следовать своей судьбе и переписать голливудскую мудрость о месте женщины в кино.
Что манит в этом фильме – это чувство надежды на тот день, когда женская рациональность, возможно, победит мужскую брутальность.
Mick LaSalle, San Francisco Chronicle
Рейтинг: 3/4
Вклад Гадот в фильм невозможно недооценить. Она привнесла в него чувство невинности и убедительности, которая напоминает подход Кристофера Рива в "Супермене".
Charles Koplinski, Illinois Times
Рейтинг: 3.5/4.0
Фильм Чудо-женщина" – веселый, увлекательный и забавный, но, что еще более важно, он трогательный и вдохновляющий.
Fico Cangiano, CineXpress
Рейтинг: 4/5
За рамками клише и устаревших эффектов, фильм рассказывает зрелую и цельную историю.
Orlando Maldonado, Movie Network
Гадот доказала, что она достойна тиары "Чудо-женщины", но супергерой заслуживает великого фильма, а не того, что просто оказался чуть лучше других.
Jody Mitori, St. Louis Post-Dispatch
Ретинг: 2.5/4
Единственная изящная нота в этом неуклюжем фильме – это ее звезда, израильская актриса и модель, которая каким-то непостижимым образом сочетает в себе невинность и определенный градус грубоватости.
David Edelstein, New York Magazine/Vulture
Увлекательный, напряженный и освежающе остроумный фильм. Долгожданный глоток свежего воздуха. Браво Пэтти Дженкинс! Пометка для Голливуда: пожалуйста, нанимайте больше женщин для съемок блокбастеров.
Avi Offer, NYC Movie Guru
Рейтинг: 8.25/10