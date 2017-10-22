Любите фильмы-катастрофы? Давно не было картин подобного жанра, но нынешний уик-энд исправляет ситуацию: на латвийские экраны вышел "Геошторм" – новая версия бедствия всепланетного масштаба.

Представьте, есть спутники, которые управляют погодой, но что-то, разумеется, пошло не так... Фильм снял Дин Девлин, хорошо известный как продюсер блокбастеров "Годзилла" и "День независимости". Стоило ли продюсеру становиться режиссером и удался ли его дебют в игровом кинематографе, – разбирался DELFI, почитывая пока еще немногочисленные отзывы критиков.

"Геошторм" не дотягивает по уровню, а также быстро выбирает всю квоту зрелищности и острых ощущений, даже не попытавшись придумать что-то новое...

Travis Johnson, FILMINK

"Геошторм" приносит зрителям топорные диалоги и множество полностью лишенных логики сюжетных линий. Но, что удивительно, – я получил удовольствие от просмотра.

Luke Buckmaster, The Daily Review/Crikey

Фильм находит способы отвлечь внимание от интересного использования управления погодой как оружия, используя холодный фронт политического замеса...

Rick Bentley, Tribune News Service

Рейтинг: 2.5/4

Вполне удобоваримый фильм-катастрофа, такой же нелепый, как и развлекательный.

Néstor Burtone, Otroscines.com

Рейтинг: 3/5

… бесхитростный, удивительно не зрелищный и совершенно одноразовый фильм.

Graeme Tuckett, Stuff.co.nz

Рейтинг: 1.5/5

Если вы человек, который охотится за "хорошим-плохим" фильмом, то все же сначала угоститесь пивом, потому что это самый низкопробный развлекательный фильм 2017 года.

Liam Maguren, Flicks.co.nz

Рейтинг: 2/5

В фильме так сильно полагаются на спецэффекты, что актерская игра, диалоги и костюмы вообще не имеют никакого значения.

John Lui, The Straits Times

Рейтинг: 1.5/5

Тема изменения климата всего лишь ширма для прикрытия очередного экшн- фильма Джерарда Батлера (актер, играющий главного героя, - прим. DELFI ).

Ben Sin, South China Morning Post

Рейтинг: 2.5/5

Попросту говоря, "Геошторм" – всего лишь низкопробное развлечение. Фильму не хватает креативности, чтобы хотя бы чуть-чуть приподняться над статусом подражателя. Ему не хватает ума, чтобы быть релевантным. Один пшик – и этот фильм будет напрочь забыт.

Francis Joseph Cruz, Rappler.com

Фильму не хватает качественного сценария, с хорошо прописанными зрелыми героями, которые могут покорить аудиторию без ненужных костылей из спецэффектов. "Геошторм" всего лишь буря в стакане, которая использует свои 110 минут, чтобы помахать красным флагом и привлечь внимание к падению накала в обсуждении проблемы климатических изменений в Америке в эпоху Трампа.

Bindu Rai, Gulf News

Рейтинг: 2/5