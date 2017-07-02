Не устали от летних развлекательных фильмов? На латвийских экранах необычный гость, – новый фильм мэтра российского кино Павла Чухрая, который молчал целых десять лет.

Режиссер хорошо известен зрителю своими фильмами "Вор" и "Водитель для Веры", тем более интересно было узнать, как восприняли российские критики новое творение номинанта на "Оскар" на совсем небезразличную нам прибалтийскую тему. DELFI изучил отзывы, которые приводятся дословно.

"Холодное танго" задумывался как эпопея, как большой русский роман, длящийся свыше трех часов (ведутся переговоры о сериальной версии), и в формате 110 минут ему, безусловно, тесно... Несмотря на прекрасное трио актеров Мухаметова, Пересильд и Гармаша, "Танго" сильно не хватает скромных человеческих эмоций - все реплики словно нашептаны в громкоговоритель, а половина диалогов и вовсе комически слабы. Когда каждая сцена пытается задавить зрителя исторической ответственностью и масштабом трагедии, недостаток чувств превращает фильм в беспощадную машину, кинотанк.

Алексей Филлипов, Кино-театр.ру

Совместный русско-литовский проект априори не мог стать бескомпромиссным. "И нашим, и вашим" досталось от режиссера, отказавшегося выбирать из двух зол: литовской теории "двойного геноцида" и молчаливого пролистывания неприятных страниц отечественной летописи.

Эмилия Деменцова, The Hollywood Reporter

После десятилетнего перерыва Павел Чухрай выпустил фильм, в котором крайний консерватизм формы причудливо сочетается с совершенно невозможной для большинства российских зрителей идеей. Чухрай уже предвкушает, как будут поливать грязью его и его новую картину, но режиссёра это совсем не пугает.

Сергей Сычёв, Filmpro.ru

По видимому, после 10 лет молчания Чухрай хотел поведать зрителю слишком многое. Это сказывается на сценарии, спотыкающемся через каждую вторую сцену и изобилующем неточностями и просто историческими ляпами. "Холодное танго" мог быть вариацией на "Ромео и Джульетту" или "Летят журавли", но оказался грубоватой и брюзгливо-старомодной драмой о том, как все было плохо.

Горячок Кирилл, Vokrug.tv



Потенциально сильная историческая драма о страстях в послевоенной Литве испорчена нелепым и тенденциозным сценарием. Понравиться "Холодное танго" может только тем, кто обожает российские исторические мелодрамы, все еще верит в постперестроечные антисоветские мифы, не вдумывается в сюжетные линии и находит Пересильд на экране не только красивой, а еще и невозможно обаятельной. Если это не про вас, то лучше не мучить себя.

Борис Иванов, Film.ru

"Кино не для всех" здесь нет. Это прекрасно снятый фильм с яркой картинкой. Здесь танцуют танго, поют на сцене карлики и блондинки в красных платьях, почти как у Линча. На прелестных литовских улочках только почти нет людей, вместо колорита правит довольно выхолощенный стиль. Но история, оставляющая гадкое послевкусие, диссонирует с картинкой. Весь этот шик — вроде коктейльного зонтика в бокале технического спирта.

Андрей Гореликов, Сеанс

Чухрай показывает, что нет "правильной картины", догматически разделенной на рай и ад, а есть механизм истории, захватывающий и перемалывающий всех. И степень исторической вины не может быть взвешена на коллективных — национальных или социальных — весах, только на индивидуальных.

Андрей Плахов, Коммерсант



К фирменному чухраевскому стилю и манере общаться со зрителем, обращаясь напрямую к его сердцу минуя голову, в этой картине добавляется еще и совершенно удивительная драматургия.

Алексей Володин, Газета.ru

Часто режиссеры снимают продолжения (пусть и условные) на волне успеха какого-то одного фильма. Между "Вором" и "Холодным танго" прошло ровно двадцать лет. Чухрай подвел черту, высказался окончательно. Никаких замалчиваний или многоточий. Конец, значит, конец. И сделал это со всем присущим ему профессионализмом и с болью в сердце за "суровую и строгую подругу".

Kinomania.ru, Марсель Македонский



Сегодняшний зритель закормлен западными кинокомиксами: а в них персонажи предельно просты и отношения между ними предельно понятны. Здесь же герои неоднозначны от слова "очень" и гораздо более противоречивы, чем, например, в "Воре". При этом их поведение совершенно непредсказуемо и выходит за рамки привычно-комфортных штампов. В сочетании с искренностью и подлинным драматизмом это – ух! – дорогого стоит. Так что если вы готовы к серьезному разговору и не боитесь сильных эмоций, то постарайтесь не пропустить.

Вера Алёнушкина, Kinoafisha.info