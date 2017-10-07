На осенних киноэкранах начинаются выступления тяжеловесов: "Бегущий по лезвию 2049" – картина, попавшая едва ли не во все списки самых ожидаемых фильмов 2017 года, – вышла в латвийский кинопрокат.

Лента является прямым продолжением одноименной классики научно-фантастического кино 1982 года, в которой главную роль сыграл Харрисон Форд. Продолжение с его же участием снял канадский режиссер Дени Вильнёв, который представил на суд зрителей новую историю из недалекого будущего, населенного людьми и андроидами. Насколько ему все удалось, разбирался DELFI, читая отзывы критиков.

Для мрачного будущего антиутопии это безусловно прекрасное место для посещения.

Ethan Sacks, New York Daily News

Рейтинг: 4.5/5

"Бегущий по лезвию 2049" чествует оригинал разными способами — в большом и малом. Но это не мягкая перезагрузка. Это новая история с новыми идеями и новой целью.

James Berardinelli, ReelViews

Рейтинг: 3.5/4

В мире, наполненном подражателями кино – прочными, блестящими, тщательно спроектированными фильмами, которым почти удается изобразить внешний вид и теплоту настоящего кино — "Бегущий по лезвию 2049" — это редчайший из сиквелов: оригинал.

Stephen Whitty, Newark Star-Ledger

Рейтинг: 3.5/4

Здесь есть пища для ума, для чувств и еще больше — для глаз.

A.O. Scott, New York Times

В то время как "Бегущий по лезвию 2049" безусловно достоин внимания, не вполне проработанный сценарий и другие плохие "привычки", характерные для сегодняшней киномашины, — например, откровенный продакт плейсмент — умудрились сломать его шарм.

Jake Coyle, Associated Press

Рейтинг 2.5/4

Один из самых глубоко философских и неоднозначных научно-фантастических фильмов всех времен.

Brian Tallerico, RogerEbert.com

Рейтинг 3.5/4

Спецэффекты безупречны и стирают линию между реальность и нереальным миром.

Michael O'Sullivan, Washington Post

Рейтинг: 4/4

Фильм создан с яростным воображением и прекрасной картинкой, так что уже и не важно, что "Бегущий по лезвию" — это реплика оригинальной модели. Он даже лучше, чем тот, настоящий.

Ali Gray, TheShiznit.co.uk

Рейтинг 5/5

"Бегущий по лезвию 2049" великолепен. Сценарий продолжает начатые еще в оригинале темы и находит новый угол для их рассмотрения.

Jonathan Hatfull, SciFiNow

Рейтинг: 4/5

Мы получили опьяняющую, плавящую мозг ткань повествования, которая, при всех своих прелестях, несет также идеи, качеством выше среднего. Это не Кафка, конечно. Но это и необязательно.

Donald Clarke, Irish Times

Рейтинг: 4/5

Фильм купается в своем великолепии, но довольно бессердечен.

Roger Moore, Movie Nation

Рейтинг: ¾

Отличная новая планка для sci-fi кино, эпический фильм, с которым будут сравнивать все последующие работы в этом жанре.

Neil Pond, Parade Magazine

Рейтинг: 4.5/5

Какой же отменный фильм...

Brian Viner, Daily Mail (UK)

Рейтинг 5/5

С сиквелами все не так. Ни одного оригинального и вдохновляющего "вау-момента" в этом фильме нет. Он холоден, эмоционально инертен и в итоге ничего не дает.

Michelle Alexandria, Eclipse Magazine

Рейтинг: D

Не классика в прямом смысле, но умный и визуально ослепительный сиквел, который будет еще будоражить фанатов годами.

Andy Lea, Daily Star

Рейтинг: 5/5