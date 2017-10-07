Лента является прямым продолжением одноименной классики научно-фантастического кино 1982 года, в которой главную роль сыграл Харрисон Форд. Продолжение с его же участием снял канадский режиссер Дени Вильнёв, который представил на суд зрителей новую историю из недалекого будущего, населенного людьми и андроидами. Насколько ему все удалось, разбирался DELFI, читая отзывы критиков.
Для мрачного будущего антиутопии это безусловно прекрасное место для посещения.
Ethan Sacks, New York Daily News
Рейтинг: 4.5/5
"Бегущий по лезвию 2049" чествует оригинал разными способами — в большом и малом. Но это не мягкая перезагрузка. Это новая история с новыми идеями и новой целью.
James Berardinelli, ReelViews
Рейтинг: 3.5/4
В мире, наполненном подражателями кино – прочными, блестящими, тщательно спроектированными фильмами, которым почти удается изобразить внешний вид и теплоту настоящего кино — "Бегущий по лезвию 2049" — это редчайший из сиквелов: оригинал.
Stephen Whitty, Newark Star-Ledger
Рейтинг: 3.5/4
Здесь есть пища для ума, для чувств и еще больше — для глаз.
A.O. Scott, New York Times
В то время как "Бегущий по лезвию 2049" безусловно достоин внимания, не вполне проработанный сценарий и другие плохие "привычки", характерные для сегодняшней киномашины, — например, откровенный продакт плейсмент — умудрились сломать его шарм.
Jake Coyle, Associated Press
Рейтинг 2.5/4
Один из самых глубоко философских и неоднозначных научно-фантастических фильмов всех времен.
Brian Tallerico, RogerEbert.com
Рейтинг 3.5/4
Спецэффекты безупречны и стирают линию между реальность и нереальным миром.
Michael O'Sullivan, Washington Post
Рейтинг: 4/4
Фильм создан с яростным воображением и прекрасной картинкой, так что уже и не важно, что "Бегущий по лезвию" — это реплика оригинальной модели. Он даже лучше, чем тот, настоящий.
Ali Gray, TheShiznit.co.uk
Рейтинг 5/5
"Бегущий по лезвию 2049" великолепен. Сценарий продолжает начатые еще в оригинале темы и находит новый угол для их рассмотрения.
Jonathan Hatfull, SciFiNow
Рейтинг: 4/5
Мы получили опьяняющую, плавящую мозг ткань повествования, которая, при всех своих прелестях, несет также идеи, качеством выше среднего. Это не Кафка, конечно. Но это и необязательно.
Donald Clarke, Irish Times
Рейтинг: 4/5
Фильм купается в своем великолепии, но довольно бессердечен.
Roger Moore, Movie Nation
Рейтинг: ¾
Отличная новая планка для sci-fi кино, эпический фильм, с которым будут сравнивать все последующие работы в этом жанре.
Neil Pond, Parade Magazine
Рейтинг: 4.5/5
Какой же отменный фильм...
Brian Viner, Daily Mail (UK)
Рейтинг 5/5
С сиквелами все не так. Ни одного оригинального и вдохновляющего "вау-момента" в этом фильме нет. Он холоден, эмоционально инертен и в итоге ничего не дает.
Michelle Alexandria, Eclipse Magazine
Рейтинг: D
Не классика в прямом смысле, но умный и визуально ослепительный сиквел, который будет еще будоражить фанатов годами.
Andy Lea, Daily Star
Рейтинг: 5/5