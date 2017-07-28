На двадцатую годовщину выхода "Пятого элемента" Бессон вернулся в космос и "далекую-далекую галактику", сняв фильм по популярному французскому комиксу "Валериан и Лорелин". Этот крайне дорогой европейский проект, бюджет которого перевалил за 190 млн. евро просто обязан был стать новым мегахитом, но, читая отзывы критиков, в этом можно усомниться.
Экстравагантный фильм, который называют самым дорогим проектом в истории европейского кино, показал на экране каждый евро из своего бюджета, но ему не хватает силы духа и увлекательности по части экшен-приключений.
Tim Grierson, Screen International
Сочное визуальное приключение, порожденное бесконечным воображением режиссера, хромает из-за непродуманности сюжета и нехватки проработки характеров героев.
Thelma Adams, New York Observer
Рейтинг: 2.5/4
Ты покидаешь кинотеатр, восхищаясь приложенными усилиями и сожалея об итоговой реализации, но сомневаться и чувствовать нехватку чего-то все же лучше, чем не сомневаться вовсе.
Рейтинг: C+
Пинбольная машина фильма бросает зрителя от одного фантастического сюжета к другому, мало заботясь о непрерывности и контексте.
Рейтинг: 1.5/4
Совершенно нереальная космическая история Люка Бессона, который, похоже, посмотрел "Аватар" Джеймса Камерона и решил, что может сделать фильм более глупым, более рваным и менее эмоционально привлекательным.
Matthew Lickona, San Diego Reader
Рейтинг: 1/5
Те, кто жалуется на чрезмерную зависимость Голливуда от спецэффектов, получили блестящий новый пример из Европы...
Бессон пытается втиснуть в фильм все, что только возможно, но чем больше он его наполняет, тем более пустым он ощущается.
Красивое месиво, но тем не менее – месиво.
Cavan McGinsie, NUVO Newsweekly
Некий эквивалент того шума, который радостно издает ваш 9-летний сын, когда вы везете его к другу, только длиною в полнометражный фильм.
Walter Chaw, Film Freak Central
Рейтинг: 1.5/4
Люк Бессон максимально хорош, когда спускает свое воображение с поводка и снимает фильм для чистого удовольствия от самого создания шоу. И "Валериан" дает ему все возможности поиграть в чокнутого с цифровыми карандашами.
Рейтинг: 4/5
Если "Пятый элемент" – это "Звездные войны" режиссера Люка Бессона, то "Валериан" – играет роль приквела: более яркая галактика с миллионами прекрасных видов, но в ней теплится только некое подобие жизни.
Рейтинг: 2/5
Вы можете просто увидеть живые деньги на киноэкране. Это прекрасная работа и игра воображения, но диалоги и сюжет – слабые.
Robert Roten, Laramie Movie Scope
Рейтинг: C+
С первых моментов знакомства с главным героем я почувствовал, что актер Дэйн ДеХаан на 100% не подходит на роль бесшабашного Валериана...
Robin Clifford, Reeling Reviews
Рейтинг: C-
Приключенческая космическая фантазия для семейного просмотра. Николас Холт был бы лучшим выбором на главную роль... Фильм не стал великим – сомнительно хорош, но определенно ничего.
Kevin A. Ranson, MovieCrypt.com
Рейтинг: ¾