На этой неделе на латвийских экранах появился фантастический блокбастер "Валериан и город тысячи планет" от знаменитого режиссера Люка Бессона.

На двадцатую годовщину выхода "Пятого элемента" Бессон вернулся в космос и "далекую-далекую галактику", сняв фильм по популярному французскому комиксу "Валериан и Лорелин". Этот крайне дорогой европейский проект, бюджет которого перевалил за 190 млн. евро просто обязан был стать новым мегахитом, но, читая отзывы критиков, в этом можно усомниться.

Экстравагантный фильм, который называют самым дорогим проектом в истории европейского кино, показал на экране каждый евро из своего бюджета, но ему не хватает силы духа и увлекательности по части экшен-приключений.

Tim Grierson, Screen International

Сочное визуальное приключение, порожденное бесконечным воображением режиссера, хромает из-за непродуманности сюжета и нехватки проработки характеров героев.

Thelma Adams, New York Observer

Рейтинг: 2.5/4

Ты покидаешь кинотеатр, восхищаясь приложенными усилиями и сожалея об итоговой реализации, но сомневаться и чувствовать нехватку чего-то все же лучше, чем не сомневаться вовсе.

Adam Graham, Detroit News

Рейтинг: C+

Пинбольная машина фильма бросает зрителя от одного фантастического сюжета к другому, мало заботясь о непрерывности и контексте.

Josh Larsen, LarsenOnFilm

Рейтинг: 1.5/4

Совершенно нереальная космическая история Люка Бессона, который, похоже, посмотрел "Аватар" Джеймса Камерона и решил, что может сделать фильм более глупым, более рваным и менее эмоционально привлекательным.

Matthew Lickona, San Diego Reader

Рейтинг: 1/5

Те, кто жалуется на чрезмерную зависимость Голливуда от спецэффектов, получили блестящий новый пример из Европы...

Brian Lowry, CNN.com

Бессон пытается втиснуть в фильм все, что только возможно, но чем больше он его наполняет, тем более пустым он ощущается.

Sam Adams, Slate

Красивое месиво, но тем не менее – месиво.

Cavan McGinsie, NUVO Newsweekly

Некий эквивалент того шума, который радостно издает ваш 9-летний сын, когда вы везете его к другу, только длиною в полнометражный фильм.

Walter Chaw, Film Freak Central

Рейтинг: 1.5/4

Люк Бессон максимально хорош, когда спускает свое воображение с поводка и снимает фильм для чистого удовольствия от самого создания шоу. И "Валериан" дает ему все возможности поиграть в чокнутого с цифровыми карандашами.

Graeme Tuckett, Stuff.co.nz

Рейтинг: 4/5

Если "Пятый элемент" – это "Звездные войны" режиссера Люка Бессона, то "Валериан" – играет роль приквела: более яркая галактика с миллионами прекрасных видов, но в ней теплится только некое подобие жизни.

Jeff Reed, Columbus Alive

Рейтинг: 2/5

Вы можете просто увидеть живые деньги на киноэкране. Это прекрасная работа и игра воображения, но диалоги и сюжет – слабые.

Robert Roten, Laramie Movie Scope

Рейтинг: C+

С первых моментов знакомства с главным героем я почувствовал, что актер Дэйн ДеХаан на 100% не подходит на роль бесшабашного Валериана...

Robin Clifford, Reeling Reviews

Рейтинг: C-

Приключенческая космическая фантазия для семейного просмотра. Николас Холт был бы лучшим выбором на главную роль... Фильм не стал великим – сомнительно хорош, но определенно ничего.

Kevin A. Ranson, MovieCrypt.com

Рейтинг: ¾